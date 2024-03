Auke Tuinstra vindt eerste ei van Opsterland

wo 6 maart 2024, 9.43 uur

BEETSTERZWAAG - Nadat eerder op dinsdag 5 maart de vinder van het eerste ei van Fryslân (en tegelijkertijd De Fryske Marren) gehuldigd was, ging om twintig over drie opnieuw de telefoon over bij de Bond van Friese Vogelwachten.

Auke Tuinstra stond in een weiland tussen Nij Beets en Boornbergum bij een 'ienstje' (één ei in een nest) en informeerde of er al meer gemeente-eieren gevonden waren. Dat bleek niet het geval en daarmee was Auke volgens eigen zeggen de 'beste van de verliezers'.

Auke kwam bij het veld aan, sloeg de autodeur dicht en joeg daarmee een kraai op de vleugels. Het 'hijke' reageerde direct en plofte daarna meteen weer neer. Dat leverde Auke een mooie kans op om, voor het eerst, het Opsterlandse ei te vinden. Eerder vond hij al wel 6 andere gemeente-eieren.

Het 'frije fjild' van de gemeente Opsterland is vanaf heden gesloten.