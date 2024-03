GRATIS naar theatervoorstelling 'Kom op nou jongens!'

di 5 maart 2024, 17.25 uur

DRACHTEN - Kinderen presteren bij de sportclub en op school het beste als ze het plezier en zelfvertrouwen erin weten te houden. Maar dat kan in de praktijk een behoorlijke uitdaging zijn! Wat kun jij als trainer, coach, vader of moeder doen? Daarover gaat de humoristisch theatervoorstelling \'Kom op nou jongens!’, die op vrijdag 15 maart 2024 in Drachten te zien is.

\'Kom op nou jongens!’ is de nieuwe theatervoorstelling van de stichting Positief Coachen. Sportbedrijf Drachten haalt de voorstelling i.s.m. Team FRL Opsterland naar de Lawei in Drachten voor alle trainers, coaches, vrijwilligers en ouders die betrokken zijn bij een sportvereniging in Smallingerland of Opsterland.

"Met deze leuke theatervoorstelling over betere prestaties, minder incidenten en minder kinderen die afhaken in de sport, waarbij je handvatten krijgt die je meteen kunt gaan toepassen (trouwens ook op je werk en in je relatie), willen we bijdragen aan een positieve en veilige sportcultuur bij de verenigingen in onze gemeente en tegelijkertijd alle vrijwilligers die zich inzetten voor een vereniging een mooie avond aanbieden", legt Buurtsportcoach Brenda Jager van Sportbedrijf Drachten uit.

Doordat de organisatie mede mogelijk gemaakt wordt door Sportakkoord Smallingerland, NOC-NSF en de gemeentes Smallingerland en Opsterland, kunnen vrijwilligers, maar ook iedereen die kinderen begeleidt, bijvoorbeeld op school, gratis een kaartje bestellen.

Ben je ouder/verzorger van één of meerdere kinderen? Voel je dan ook vrij om te komen. Kijk voor meer informatie op www.positiefcoachen.nl/drachten. Daar kun je meteen ook je vrijkaartjes bestellen.