33 minuten lang tanken voor €1,33 in Drachten

zo 25 februari 2024, 16.04 uur

DRACHTEN - Bij een onbemand tankstation aan de Janssenlaan in Drachten kon zondagmiddag 33 minuten lang getankt worden voor €1,33 per liter. Het was een actie van Tinq. Bezoekers die tussen 15.00 uur en 15.33 uur benzine of diesel tankten kon dit tegen een fikse korting doen.

Naar schatting hadden zo'n 60 a 70 automobilisten van deze actie gebruik kunnen maken voordat de tijd om was. Sommigen van hen stonden al een half uur te wachten, vanaf het moment dat het bekend werd gemaakt om 14.30 uur. Slechts een aantal waren net te laat aan de beurt, als troost kregen zij een waardebon van €5,-.

