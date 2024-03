Groen en spelen op het Raadhuisplein in Drachten

do 22 februari 2024, 12.08 uur

DRACHTEN - In april kleurt het Raadhuisplein in Drachten groen. De plek welke voorheen volstond met geparkeerde auto's wordt ingericht met zeven grote ronde bakken gemaakt, met rondom betonnen zitbanken. Een aantal bakken wordt gevuld met fleurige beplanting en met bomen.

De overige bakken worden ingericht als een natuurlijke speelplek met kleine houten speeltoestellen in combinatie met wat beplanting eromheen.

Waarom meer groen?

Het centrum van Drachten gaat veranderen. Het wordt aantrekkelijker voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol.

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier vertelt: "Veel bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben de afgelopen periode meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. Het \'vergroenen’ ervan is een breed gedeelde wens. Zo verandert het Raadhuisplein van een stenen ruimte naar een aangename plek met meer groen en ruimte voor ontmoeting; de huiskamer van de stad."

De komende maanden wordt het Raadhuisplein klaargemaakt voor een mooie levendige lente en zomer. Door de tijdelijke bakken wordt het plein groener, komen er extra zitplekken en kunnen kinderen er spelen. Ook komt er een kunstwerk van Museum Dr8888 en een speeltoestel. Er blijft voldoende ruimte voor de weekmarkt. De zitbanken kunnen later voor andere plannen van de gemeente worden hergebruikt.

Definitieve inrichting

De gemeente werkt het plan voor de definitieve inrichting van het Raadhuisplein in een aantal stappen uit. In 2024 staat de vaststelling van de uitgangspunten en de start van het ontwerpproces centraal.

Als de keuze voor het beste ontwerp is gemaakt, wordt dit in 2025 verder uitgewerkt, waarna de schep de grond in kan. Tot de definitieve inrichting is het Raadhuisplein beschikbaar voor initiatiefnemers om activiteiten en evenementen te organiseren.

