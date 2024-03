Code geel vanwege storm Louis

do 22 februari 2024, 11.14 uur

LEEUWARDEN - Vanwege storm Louis geldt donderdagavond en -nacht code geel voor Friesland. Er is kans op zware windstoten, in het binnenland tot 90 km/u en aan de kust tot wel 110 km/u. De waarschuwing is van kracht vanaf 20.00 uur tot 3.00 uur.

In heel Nederland is vanwege deze storm code geel afgegeven. De storm trekt gedurende de avond vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van het land. Het verkeer in het hele land kan hinder ondervinden door hevige windstoten.