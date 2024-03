Wildlife in AquaZoo zoekt vrijwilligers

wo 21 februari 2024, 21.55 uur

LEEUWARDEN - Stichting Wildlife in AquaZoo Leeuwarden is op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich op meerdere manieren in voor natuurbeschermingsprojecten. Op zaterdag 9 maart om 11.00 uur vindt er een informatiemoment plaats.

De vrijwilligers houden zich bezig met natuureducatie, bijvoorbeeld in het doorloopgebied van de ringstaartmaki's. Vrijwilligers vertellen hier de bezoekers over de bedreigingen van de diersoort, wat de bezoeker eraan kan doen om de soort te beschermen en over de rol van Stichting Wildlife. Toezicht houden in dit gebied is hier ook één van de taken.

Ook houden de vrijwilligers van Stichting Wildlife zich bezig met het inzamelen van donaties, onder andere door het sorteren van statiegeldflessen.

Opleiding

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, de Nederlandse taal beheerst en sociaal vaardig is, kan vrijwilliger worden. Een vrijwilliger is minimaal drie dagdelen per maand beschikbaar, werktijden zijn altijd in overleg en worden in een rooster vastgelegd.

Stichting Wildlife verzorgt voor de nieuwe vrijwilligers een cursus op zaterdag 23 maart. De periode daarna loopt de aanstaande vrijwilliger enkele dagen mee en na een succesvolle toetsing op zaterdag 20 april gaat de vrijwilliger zelfstandig aan de slag! Ook is er een mogelijkheid om daarna nog door te leren tot gids.