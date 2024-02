Drogeham in het teken van LEGO

za 17 februari 2024, 21.06 uur

DROGEHAM - Met dank aan de regeling 'Mienskip & bedriuw yn ferbining’ van de provincie Fryslân heeft Mei Elkoar yn Droegeham (MEYD) in samenwerking met Brickmarkt een mooie dag kunnen organiseren die in het teken stond van spel en ontmoeten.

In de ochtend werden voor de dorpsbewoners rondleidingen verzorgd in de LEGO winkel en het museum. Konden dorpsbewoners elkaar ontmoeten in de Doarpskeamer en genieten van koffie/thee en een lunch.

En in de middag was er tijd voor spel in de sporthal en hebben 45 jonge deelnemers, in de leeftijd van 3 t/m 13 jaar, tegen elkaar gestreden bij LEGO Masters en werden er schitterende creaties opgeleverd.

De jury stond voor de moeilijke taak om uit alle ontwerpen voor elke categorie 3 prijswinnaars uit te roepen. De volgende deelnemers gingen met een LEGO cadeaubon naar huis: 1e prijs, bon t.w.v. € 25,- Fedde Hoving, Hielke Hoekstra en Jesper Visser. 2e prijs, bon t.w.v. € 20,- Silke Loonstra, Fedde van der Veen en Gerben Hoekstra. 3e prijs, bon t.w.v. € 15,- Janneke Pool, Danique Coenraadts en Klaasjan Pool.

Na de prijsvraag ontvingen alle deelnemers een 'LEGO goodie bag’ met LEGO snoep, gouden trofeebeker, boekje, een miniatuur bouwwerk en LEGO bouwer diploma op naam.

MEYD en Brickmarkt kijken terug op een prachtige dag voor jong en oud. Het is een dag geworden die zeker voor herhaling vatbaar is.

FOTONIEUWS