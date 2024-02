Lesauto vliegt in de brand tijdens eerste rijles

vr 16 februari 2024, 13.20 uur

DRACHTEN - De eerste autorijles van een jonge vrouw eindigde vrijdag in een drama. De lesauto waar zij in reed vloog op de Ottolaan in Drachten in brand.

Samen met de instructeur kon zij op tijd het voertuig verlaten. De brand ontwikkelde zich snel en in een mum van tijd stond de lesauto in lichterlaaie. De jonge vrouw was enorm geschrokken en is naar huis gegaan.

De brandweer van Ureterp werd rond 12.25 uur opgeroepen. Door een omstander werd nog gepoogd om het vuur te doven met een brandblusser. Dit lukte niet. De brandweerlieden hebben de brand uiteindelijk geblust.

De lesauto raakte flink beschadigd en is opgehaald door een berger.

