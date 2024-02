Streetview-chauffeur rijdt dronken door Eastermar

wo 14 februari 2024, 22.25 uur

EASTERMAR - Een 67-jarige automobilist uit Veenendaal kwam woensdag in Eastermar met zijn auto vast te zitten in een greppel langs de Kleine Hornstweg. De man was bezig met het maken van foto's en kwam rond het middaguur muurvast te zitten.

Door voortdurend heen en weer te rijden had de man nog een tevergeefse poging gedaan om weer op de weg te komen.

Omstanders besloten de man te helpen maar een sterke alcohollucht werd hun meester. Ze besloten de politie te bellen. Een geopend blik bier in de middenconsole verklaarde even later waardoor de man van de weg was geraakt.

De Veenendaler was dusdanig dronken dat het blazen op straat niet lukte. Op het politiebureau in Burgum werd bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

De man reed in een scanvoertuig van een commercieel bedrijf waarmee beelden worden gemaakt voor klanten.

