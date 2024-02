Automobilist (19) onder invloed in Eanjum

wo 14 februari 2024, 14.40 uur

EANJUM - Een negentienjarige automobilist is dinsdagmiddag door de politie aangehouden in Eanjum. Bij een controle aan de Ridwei in het dorp bleek dat de man positief scoorde op het gebruik van hard- en softdrugs.

De man is meegenomen naar het politiebureau in Dokkum voor een bloedonderzoek. Daaruit moet blijken welke drugs (en hoeveel) de man had gebruikt tijdens het autorijden.

Van een passagier uit de auto werd een gebruikershoeveelheid 3MMC in beslag genomen.