IJzerhandel Raadsma breidt uit met overname Klunder

vr 9 februari 2024, 22.06 uur

DOKKUM - IJzerhandel JM Raadsma Dokkum BV heeft per 1 februari 2024 branchegenoot Klunder De IJzerwarenspecialist BV in Drachten overgenomen. "In een veranderende maatschappij en schaalvergroting door investeringsmaatschappijen zijn wij er trots op de identiteit als familiebedrijven in stand te kunnen houden." aldus Jack Raadsma.

Klunder Drachten is een familiebedrijf sinds 1912. Het bedrijf is opgericht door de familie Klunder. In 2008 is het eigendom geworden van Matthieu Kroon. De IJzerwarenspecialist van Drachten is gevestigd aan De Lange West 104A, welke unieke verkoopeigenschappen kent die goed aansluiten bij de werkmethode van Raadsma.

Matthieu Kroon gaat zich na de overname volledig richten op Klunder Uw Deurregisseur B.V. "Uw Deurregisseur is sinds 2019 zelfstandig naast Klunder De IJzerwarenspecialist en gaat ongewijzigd zelfstandig verder" aldus Matthieu Kroon.

IJzerhandel J.M. Raadsma Dokkum B.V. is een familiebedrijf sinds 1836. Oorspronkelijk begonnen in Dokkum als winkelier in ijzerwaren en kramerijen. IJzerhandel Raadsma is ondertussen doorgegroeid naar een moderne technische groothandel voor bouw, industrie en aanverwante industrieën. De hoofdvestiging met centraal magazijn is in Dokkum gevestigd. Naast Dokkum heeft Raadsma vestigingen in Heerenveen, Leeuwarden, Groningen en Emmeloord.

"Door de overname van Klunder De IJzerwarenspecialist in Drachten versterken we gezamenlijk onze positie in Noord-Nederland. Raadsma is een oud en solide familiebedrijf wat meegaat met de tijd, zijn eigen werkmethode hanteert om de klant zo uitstekend mogelijk van dienst te kunnen zijn. De werkwijze van Klunder De IJzerwarenspecialist sluit goed aan bij onze werkmethode op onze vestigingen. De medewerkers en de klanten van Klunder zullen bij toekomstige samenvoeging centraal staan" aldus Jack Raadsma.

"Samen met de medewerkers van Raadsma en Klunder De IJzerwarenspecialist gaan we verder werken aan innovatie en groei om de klant uitstekend van dienst te kunnen zijn".

Matthieu Kroon: "We zijn verheugd dat met de overname door Raadsma het unieke karakter van het familiebedrijf geborgd blijft. Passie voor het vak en een hoge mate van betrokkenheid, dé kenmerken van een familiebedrijf, blijven behouden onder de vlag van Raadsma".

Voor bestaande klanten van Klunder De IJzerwarenspecialist betekent de overname dat er toegang wordt verkregen tot een breder scala aan producten en kunnen zij efficiëntie behalen via de webshop & bestelapp van Raadsma. Naast Drachten kunnen zij nu ook terecht in Dokkum, Heerenveen, Leeuwarden, Groningen en Emmeloord. Verder kan er bovenal gebruik worden gemaakt van de diensten en service die Raadsma al vele jaren biedt.

Voor de klanten van Raadsma betekent de overname dat zij vanaf heden ook terecht kunnen in Drachten, daar kennis kunnen vergaren bij de ervaren medewerkers achter de balie en aan de telefoon.