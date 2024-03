Gewonde bij eenzijdig ongeval op Oasterwei

zo 4 februari 2024, 1.40 uur

DE WESTEREEN - Bij een eenzijdig ongeval op de Oasterwei bij De Westereen is zaterdag één 19-jarige persoon gewond geraakt. Het slachtoffer uit de gemeente Dantumadiel is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door onbekende oorzaak belandde de bestuurder rond middernacht in de berm en eindigde met zijn auto in de sloot. In de auto zaten in totaal twee personen. De andere inzittende kwam met de schrik vrij.

Naast de ambulance kwam ook de politie ter plaatse om de zaak af te handelen. Een berger moest er aan te pas komen om het voertuig uit de sloot te takelen.

