Eis: werkstraf na joyride welke eindigde met zwaar lichamelijk letsel

vr 2 februari 2024, 14.03 uur

DAMWALD - Een werkstraf en voorwaardelijke OBM. Dat is de eis van de officier van justitie tegen een 17-jarige jongen uit Broeksterwâld. De verdachte moest donderdag voorkomen bij de kinderrechter op de rechtbank in Leeuwarden.

In de nacht van 10 op 11 december 2022 besluit hij, destijds 15 jaar oud, om vanuit Broeksterwâld naar Dokkum te rijden om daar een vriend op te halen. Hij had alcohol (510 microgram/l) gedronken en had - gezien zijn leeftijd logischerwijs - geen rijbewijs.

Ondanks een waarschuwing van zijn vriend die ook in de woning was, stapt de jongen toch in de auto. Een andere vriend rijdt met hem mee. Op dat zelfde moment vertrekt een 22-jarige automobilist uit Kollum samen met zijn maat vanuit Kollum naar Damwâld.

Botsing

Exact op het zelfde moment komen zij aan op de plek waar hun wegen kruisen: op de kruising van de Haadwei, Doniawei en Foarwei in Damwâld, op zo'n 800 meter van het huis van de man uit Damwâld. "In plaats van bijna thuis te zijn, volgt er een enorme klap. De automobilist die van rechts komt, krijgt geen voorrang van verdachte en verdachte rijdt keihard tegen zijn auto aan. Er ontstaat een enorme ravage op straat. Nog twee geparkeerde auto’s en een geparkeerde motor worden geraakt en raken total loss."

Het slachtoffer raakt bekneld en wordt zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Er volgen operaties en een langdurig traject van revalidatie en herstel.

100 km/u

In de korte tijd tussen het vertrek van zijn huis naar de plaats van het ongeval, heeft verdachte een veelheid aan verkeersregels overtreden. Hij is te jong en zonder rijbewijs een personenauto gaan besturen, hij was behoorlijk onder invloed van alcohol, hij heeft tijdens het rijden een mobiele telefoon in handen gehad, hij heeft met een veel te hoge snelheid gereden, (tenminste) 100 km/u, zelfs binnen de bebouwde kom en zelfs waar slechts 30 km/u was toegestaan én hij heeft een auto van rechts, op een gelijkwaardige kruising, geen voorrang verleend.

De officier: "Dit handelen is volledig onverantwoord geweest en heeft voor enorm veel ellende gezorgd bij de twee inzittenden van de andere auto. Nog altijd zijn zij niet volledig hersteld en helaas is het de vraag of zij weer helemaal de oude zullen worden."

Persoonlijke omstandigheden

Bij de strafmaat houdt de officier rekening met de ernst van de feiten en omstandigheden maar zeker ook met de persoonlijke omstandigheden van de jonge verdachte. De officier: "Verdachte heeft verkeerde keuzes gemaakt met verstrekkende gevolgen, vooral voor anderen. Maar hij heeft zich direct na het incident schuldbewust gedragen, is eerlijk geweest in de verhoren en heeft oprecht veel spijt van wat er is gebeurd."

OBM

Naast een onvoorwaardelijke werkstraf eist de officier ook een beperkte voorwaardelijke jeugddetentie én een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM). "Ik acht het van belang dat hij door het volgen van rijlessen op een verantwoorde manier leert deel te nemen aan het verkeer. Ik wil dat hij zich bewust is van de waarde van een rijbewijs en daar zeer zorgvuldig mee zal omgaan. En dat hij zich dus in de toekomst op een normale manier in het verkeer gedraagt. In dat kader acht ik een voorwaardelijke OBM aan de orde. Mocht hij opnieuw in de fout gaan met een verkeersfeit dan zal hij alsnog zijn rijbewijs enige tijd kwijtraken."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.