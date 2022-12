Zwaargewonde en ravage na botsing door joyrider

zo 11 december 2022 11.09 uur

DAMWâLD - Een 22-jarige automobilist uit Kollum is zaterdagnacht zwaargewond geraakt op de Krúshoeke in Damwâld. Een 15-jarige joyrider uit Broeksterwâld kwam met hem in botsing. Deze minderjarige chauffeur had geen rijbewijs en was bovendien onder invloed van alcohol, zo laat de politie weten.

Het ongeval vond omstreeks 5.20 uur plaats op de kruising van de Haadwei met de Doniawei. De joyrider reed met hoge snelheid naar Dokkum. Hij kwam vervolgens in botsing met de Kollumer die van rechts kwam.

De Kollumer raakte zwaargewond en hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn bijrijder kwam met de schrik vrij. De brandweer, twee ambulances, het Mobiel Medisch Team (per auto) en de politie kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Een 20-jarige bijrijder uit Damwâld die bij de minderjarige in de auto zat, raakte lichtgewond. Hij is ook ter behandeling overgebracht naar een ziekenhuis.

Enorme snelheid

De 15-jarige joyrider was na een feestje in Dokkum thuisgebracht. Hij heeft daar de autosleutels gepakt en hij is met een kameraad in de Audi van zijn ouders gestapt. Zij waren niet thuis vanwege een wintersportvakantie. Op social media werd nog een video hiervan gepost. De jongen reed even later met een enorme vaart over de Haadwei. Hij zou meer dan 120 km/u hebben gereden. Op de kruising kwam hij in botsing met de Kollumer.

Een ravage op de weg was de stille getuige. De Citroën van de Kollumer kwam na de klap al slingerend tientallen meters verderop tot stilstand tegenover het restaurant.

Betonnen paaltjes uit grond geramd

De Audi ramde een plantenbak waarbij de grond tegen de ramen van het nabijgelegen pand sloeg. Daarna werden enkele betonnen paaltjes voor dit pand uit de grond gereden. De Audi knalde daarna op een Land Rover, een Smart en een motor die naast elkaar geparkeerd stonden. De voertuigen waren allen eigendom van de bewoner aldaar. Deze voertuigen werden door de klap een tiental meters verplaatst. Het motorblok van de Citroën rolde na de botsing zo'n 100 meter over de weg en eindigde in een tuin van een woning.

Urenlang onderzoek

De politie heeft de hele ochtend onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. Zo is ook door een agent gezocht naar aanwonenden van de Haadwei of ze camera's hebben hangen. Aan de hand van de beelden wil de politie uitzoeken hoe snel de Audi A7 door het dorp is gereden.

De kruising werd rond 11.15 uur deels vrijgegeven voor het verkeer. Alleen het weggedeelte voor het restaurant was toen nog afgesloten voor het doorgaande verkeer. De geramde geparkeerde auto's en motor zijn aan het begin van de middag afgevoerd door de berger. De weg is daarna schoongemaakt en in de loop van de middag weer opengesteld voor het verkeer.

FOTONIEUWS