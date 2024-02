Dode schapen door aanval van wolf in Jubbega

do 1 februari 2024, 12.56 uur

JUBBEGA - Zes schapen moesten het donderdag met de dood bekopen toen een wolf een aanval deed. Schapenboer Kingma uit Hantumerútbuorren besloot om de overige schapen te evacueren om nog meer leed te voorkomen.

Na de ontdekking werd duidelijk dat er drie schapen dood worden gebeten. Drie andere schapen zijn door een spuit uit het lijden verlost en twee andere schapen raakten gewond.

Op Facebook laat Eelkje Kingma weten dat haar zus de wolf nog heeft gezien toen hij aan het eten was. "Ze was er om 06.00 uur aanwezig en heeft de wolf zelf gezien, zat te eten en liep daarna snel weg." De wolf is later mogelijk teruggekomen omdat er later nog een schaap dood werd aangetroffen.

De schapen stonden aanvankelijk in Hantumerútbuorren en hadden sinds twee weken een plekje in Jubbega. De schapen stonden buiten en zouden over enkele weken naar binnen gehaald worden.

De wolf maakt een opvallende terugkeer in Nederland, nadat deze roofdier voor bijna twee eeuwen uit het land verdwenen was. Sinds de eerste waarneming in 2015 heeft de wolf zich gestaag verspreid over verschillende delen van het land, voornamelijk in de oostelijke provincies zoals Gelderland en Drenthe. In Friesland werd de wolf tot op heden vooral in de omgeving van Appelscha waargenomen.