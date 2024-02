Werkstraf voor mishandeling en witwassen

wo 31 januari 2024, 13.30 uur

LEEUWARDEN - Voor witwassen en een mishandeling is een inwoner van Drachten (19) door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie. De Drachtster moet zich melden bij de reclassering en hij moet meewerken aan alcohol- en drugscontroles.

Via Marktplaats opgelicht

Drie getuigen hadden verklaard dat ze door de Drachtster waren benaderd met de vraag of ze hun bankrekening beschikbaar wilden stellen. Daar zou geld op gestort worden, ze mochten 50 euro zelf houden. Er was een paar honderd euro overgemaakt. Dat bleek afkomstig van mensen die via Marktplaats waren opgelicht. Ze hadden betaald voor spullen die nooit waren geleverd.

Klap gegeven bij het Kruidvat

De verdachte ontkende. Hij gaf wel toe dat hij eind april vorig jaar voor het Kruidvat in Drachten iemand een klap had gegeven. Dat was volgens de Drachtster uit zelfverdediging gebeurd. Het slachtoffer en een tweede persoon zouden dreigend op hem af zijn gekomen.

Geen zelfverdediging

De camerabeelden werden op de zitting getoond, de rechter en de officier van justitie oordeelden dat er van zelfverdediging geen sprake was. Overeenkomstig de eis werd de Drachtster veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Behalve dat hij moet meewerken aan alcohol- en drugscontroles, mag hij ook geen contact zoeken met het slachtoffer van de mishandeling.