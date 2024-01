Zoekactie naar vermiste man hervat

ma 15 januari 2024, 20.45 uur

BUITENPOST - De vrijwilligers van SAR Nederland hebben maandag de zoekactie hervat naar de 71-jarige vermiste man uit Buitenpost. Helaas zonder resultaat. Er werd onder andere in het bosgebied bij Drogeham gezocht.

De teamleiders gaan later om tafel om te overleggen voor een eventueel vervolg actie. Vooralsnog komen er weinig tips over de vermissing binnen.

Voetbalvrienden

De voetbalvrienden van de vermiste man hebben afgelopen zaterdagmiddag niets vreemd vernomen aan zijn gedrag. Niemand van zijn bekenden had in de gaten dat er die avond of nacht wat zou kunnen gebeuren.

Camerabeelden gezocht

Door de familie en SAR Nederland wordt een oproep gedaan om camerabeelden terug te kijken van zaterdagmiddag om ongeveer 17.45 uur. Het gaat om de omgeving Alddyk, Nonnepaed, Reahel en Blauwfoarleat. Mogelijk zou de man nog zijn gezien rond 18.45 uur op het Nonnepead bij Kootstertille.

Mensen die meer weten over deze vermissing worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070 / 0900-8844 of SAR Nederland via 0800-4444112.