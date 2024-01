Meerdere zoekteams in actie voor vermiste man

zo 14 januari 2024, 19.10 uur

KOOTSTERTILLE - Meerdere zoekteams zijn zondag in actie gekomen vanwege de vermiste man uit Buitenpost. Zo kwam onder andere SAR Nederland, het Veteranen Search Team en de brandweer van Westereen in actie. Ook de familie had een oproep geplaatst om te helpen zoeken.

Door de zoekteams is De Twijzelermieden uitgekamd. In groepjes werden de zoekteams verdeeld in het gebied tussen Twijzelermieden en Blauforlaet. Op het water, met een drone en met honden werd er gezocht. Zo werden er meerdere boten ingezet op het Prinses Margrietkanaal tussen Blauforlaet en Kootstertille.

Op dit moment heeft de zoekactie nog niks opgeleverd.

