Durk en Tine Spoelstra-Oedzes 65 jaar getrouwd

za 13 januari 2024, 16.46 uur

BURGUM - Durk en Tine Spoelstra-Oedzes uit Garyp zijn 65 jaar getrouwd. Burgemeester Jeroen Gebben kwam afgelopen week speciaal langs om het echtpaar te feliciteren. Het briljanten huwelijk werd zaterdag gevierd met familie en vrienden bij Om de Dobben.

Durk is in Burgum geboren en als kind ging hij vaak naar de garage tegenover zijn woning om te kijken en te helpen. Dit is later ook zijn beroep en hobby geworden.

Hij is bij een garage in Leeuwarden gaan werken en later heeft hij een eigen bedrijf gehad aan huis in Burgum gehad. Hier hebben ze ongeveer 40 jaar gewoond. Nadat Durk gestopt was met werken zijn ze naar Garyp verhuisd.

Tine is geboren in Garyp. Ze heeft veel meegeholpen in de bakkerij van haar vader. Ook is ze als wasvrouw actief geweest. In Burgum heeft ze meegeholpen in het bedrijf aan huis. Hier deed ze veel schoonmaakwerkzaamheden zoals werkkleding boenen en auto’s wassen en/of poetsen.

Het echtpaar kreeg vier kinderen: Rinny, Folkert, Jellie, Henk. Met z’n allen gingen ze graag naar Appelscha. Eerst voor vakantie en dagjes uit, later voor vakantie en weekenden op de Roggeberg. Folkert is een paar

jaar geleden overleden wat voor veel verdriet en gemis gezorgd heeft.

Toen ze in Garyp zijn gaan wonen hebben ze jaren lang de regionale post en kranten bezorgd. Dit gaf hun veel voldoening en het hield hen fit. Omdat de gezondheid achteruit ging moesten ze hiermee stoppen.

De hobby van Durk werd steeds meer oldtimers. Hij heeft zelf een Borgward, is lid van de Friese Oldtimerclub en de Borgwardclub Nederland. Hij heeft veel dingen over Borgward verzameld wat hij allemaal in een vitrinekast uitgestald heeft.

Tine mag graag handwerken, kaartjes maken en diamond painting doen. Het is jammer dat haar ogen slechter worden waardoor ze dit alleen nog bij helder licht kan doen.

De laatste jaren is bij beide de gezondheid achteruit gegaan. Toch zijn ze blij dat ze nog zelfstandig wonen en bij elkaar kunnen zijn. Ze zijn er trots op dat ze 65 jaar getrouwd mogen zijn.