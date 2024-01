Zalm-actie voor Altijd Doen levert 2822 euro op

ma 8 januari 2024, 13.33 uur

DOKKUM - De Zalm-actie in Dokkum heeft maar liefst 2822 euro voor Stichting Altijd Doen opgeleverd. De Lionsclub Dokkum-Bonifatius bood de cheque aan aan de stichting.

Tine Schregardus van Stichting Altijd Doen toonde zich erg blij met de mooie opbrengst: "Wat een prachtig bedrag! Dit helpt ons om onze activiteiten te blijven doen. Want dat is ook echt nodig."

Stichting Altijd Doen organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten voor mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben. De waarde van deze activiteiten bleek in december j.l. maar weer toen de vrijwilligers van Altijd Doen haar jaarlijkse kerstavond organiseerde.

Het werd een erg gezellig avond met lekker eten en entertainment voor mensen die bijvoorbeeld een iets mindere beurs hebben of mensen die alleen zijn en uitkijken naar een geheel verzorgde kerstavond. Er waren 130 mensen uit de regio in de IJsherberg aanwezig.

Zalmactie is blijvertje

Lionsclub Dokkum Bonifatius is initiatiefnemer van de inmiddels traditionele Zalmactie. Het was de vijfde actie op rij en nog steeds groeit de opbrengst door. Edwin de Vries is als voorzitter van de Lions erg tevreden over het verloop van de actie: "De zalmactie is nu echt wel een blijvertje. We krijgen mooie reacties. Mensen vinden de zalm erg lekker, maar vinden het met name erg mooi dat ze een goed doel steunen met het kopen van de zalm. Dat de opbrengst zo goed terecht komt is voor ons het belangrijkste. Daarom gaan we ook vol door met de zalmactie."

Eind 2024 komt er dus weer een zalmactie. Naast de particuliere verkoop richten de Lions zich ook steeds meer op bedrijven en organisaties die via de zalmactie zalm kopen voor hun personeel of relaties.