Hoog water: 1200 zandzakken in Aldeboarn

wo 3 januari 2024, 16.06 uur

ALDEBOARN - Zo'n 1200 zandzakken moeten ervoor zorgen dat er de komende nacht geen water huizen in loopt. Aldeboarn is één van de plaatsen waar het Wetterskip Fryslân in actie is gekomen om te voorkomen dat het boezemwater, wanneer dit verder stijgt, over de kades stroomt.

Aan de noordkant van de Boarn, ter hoogte van de straten Westein en Weaze, werden woensdagmiddag over een lengte van 240 meter 1200 zandzakken aangebracht. Aan de weg zijn ook zandzakken geplaatst omdat er een kans bestaat dat er water uit de riolering naar boven komt.

