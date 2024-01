Gemengde gevoelens bij burgemeester over ME in Ferwert en Marrum

ma 1 januari 2024, 15.35 uur

MARRUM - Burgemeester Johannes Kramer kijkt met gemengde gevoelens terug op de jaarwisseling in Noardeast-Fryslân. In de meeste dorpen en wijken verliep oud en nieuw gemoedelijk en gezellig. Toch waren er dit weekend ook een aantal incidenten.

"Yn it foartrajekt hat der in soad kontakt west mei doarpen en groepen om der foar elkenien in geselliche fiering fan te meitsjen. Ek is der yn oanrin nei dit wykein út foarsoarch al gefaarlik brânber materiaal opspoard en fuorthelle. Mei tank oan tips fan ynwenners. Dêr bin ik wiis mei. "vertelt Kramer.

ME in Ferwert en Marrum

Toch bleef het niet overal rustig en ongevaarlijk.

Zaterdagnacht werd de politie in Ferwert met vuurwerk bekogeld. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet. En nieuwjaarsnacht kwam de ME in het centrum van Marrum in actie.

Burgemeester Johannes Kramer baalt van de incidenten. "Dit hat neat mei it fieren fan it feest fan Ald en Nij mear te krijen, dat fyn ik skande."

Spullen uit gebouw geroofd

De voormalige chinees in Marrum staat al lange tijd leeg. Jongeren uit het dorp kwamen kort geleden met het initiatief om er een escaperoom te maken. De spullen werden vannacht door een groep uit het gebouw geroofd en op de vuurbult gegooid. De initiatiefnemer Marije van Malsen liet op 4 januari aan WâldNet weten dat het slechts ging om een lamp en een camera en enkele balken die al in het gebouw lagen.

Caravan onderschept

Eerder op de avond kon de gemeente en politie in hetzelfde dorp erger voorkomen. Een zes meter lange caravan vol met autobanden, hout, benzine en ander brandbaar materiaal werd onderschept. "In boppeslach dat wy de caravan troch de ynset fan gemeente - en plysjepersoniel op tiid op it each hiene. It hie slim ferkeard ôfrinne kinnen as dizze caravan yn it krappe sintrum fan Marrum yn de brân gien wie."

Bij de kruispunten in Aldwâld, Kollumersweach en Burdaard ging het beter. Er gingen wel caravans in brand maar de ME hoefde niet in te grijpen. De brandweer, de politie en de gemeente konden hun werk doen.

"Wy binne in gemeente mei in soad romte en wolle dy ek jaan, ek oan de weardefolle tradysjes dy 't hearre by âld en nij. Mar wy stelle wol grinzen. It moat feilich bliuwe. Brannen op krúspunten bin dêrom net ok. Helptsjinsten moatte der langs kinne en omwenjenden moatte gjin gefaar rinne." aldus Kramer.

Poll: Welke aanpak zou jij adviseren voor volgend jaar?