ME-inzet in Ferwert nadat jeugd politie bekogelde met vuurwerk

zo 31 december 2023, 2.37 uur

FERWERT - De Mobiele Eenheid en tientallen politieagenten moesten zaterdagnacht charges uitvoeren in Ferwert. Zowel in Ferwert en Blije was het deze nacht lange tijd onrustig met jeugd op straat en brandjes die werden gesticht.

De brandweer werd meerdere keren opgeroepen voor brandjes in de twee dorpen. Uiteindelijk werd het vreugdevuur in het centrum van Blije ongemoeid gelaten. De jeugd gedroeg zich hier nog - relatief gezien - netjes.

Meerdere brandjes

Dat was anders in Ferwert. Vooral nadat de brandweer even voor 24.00 uur een brand had geblust aan de Hegebeintumerdyk. Nog geen half uur later stonden er stapels pallets in brand tegenover sporthal De Heechfinne.

Vuurwerk gegooid naar politie

De politie werd bekogeld met vuurwerk en één dienstvoertuig raakte hierdoor beschadigd. Dat was één van de redenen dat de maat vol was. Volgens de politie werden ook voorbijrijdende personenauto's met vuurwerk bestookt.

De Mobiele Eenheid werd opgeroepen en een tiental politieauto's en -busjes kwamen ter plaatse met zo'n twintig agenten.

Charges

Om 0.50 uur werd de charge door de politie gestart en werd de menigte bij het vuur vandaan verdreven. Op nagenoeg hetzelfde moment kwam de ME ter plaatse met twee busjes. Een groep van zo'n 40 jongeren stond daarna lijnrecht tegenover de ME.

Omdat er in Noardeast-Fryslân vooraf geen toestemming was gegeven voor de inzet van de ME, heeft burgemeester Johannes Kramer deze waarschijnlijk op verzoek van de politie gegeven. Twee jaar geleden ging het in Ferwert ook mis toen bewoners vuurwerk naar de politie gooiden. Destijds wist de politie zonder hulp van de ME de boel te sussen.

De politie was deze zaterdagnacht al extra aanwezig met twee openbare orde busjes waar extra agenten in zaten die - als het nodig was - meereden met een politieauto.

Vuurpijl afgeschoten op ME

Terwijl de brandweer van Ferwert het vuur bluste en alle pallets in een gemeente-vrachtwagen werden geladen, probeerde jeugd de ME uit te lokken. Er werden op een zeker moment vuurpijlen op de dienders afgeschoten. Er werd daarop een eerste charge uitgevoerd door de ME. Een buurtbewoner die een ME'er uitschold, kreeg ook nog een paar ferme tikken te verduren.

Na ruim een half uur keerde de rust rond 1.30 uur weer terug in Ferwert. De politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt en er geen aanhoudingen zijn verricht.

