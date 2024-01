Auto op de kop in de sloot langs N357

ma 1 januari 2024, 14.50 uur

HIJUM - Een automobilist belandde op nieuwjaarsdag op de kop in de sloot langs de N357. De man raakte even voor 14.00 uur de controle over het voertuig kwijt toen hij over de Ljouwerterdyk reed.

Ter hoogte van Hijum raakte de automobilist in de berm en kwam uiteindelijk op de kop in de sloot tot stilstand. Zowel de politie, brandweer en ambulance werden opgeroepen voor het ongeval.

De bestuurder liep alleen een nat pak op en kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Hij is nog even onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De man zou daarna door de politie thuisgebracht.

Een berger kwam ter plaatse om het voertuig uit de sloot te takelen.

