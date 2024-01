Rustige jaarwisseling voor Drachtster brandweer

ma 1 januari 2024, 5.15 uur

DRACHTEN - De jaarwisseling in Drachten is relatief rustig verlopen. Op een aantal plekken in Drachten waren brandjes, maar in de meeste gevallen zorgde dit niet voor problemen. Op slechts een paar plekken hoefde de brandweer echt in actie te komen.

Op het Vallaatsterend lag even na 1.30 uur rommel op de weg te branden, wat de doorgang blokkeerde voor het verkeer. Daarnaast laaiden de vlammen soms hoog op. Hierop besloot de politie om de brandweer er bij te halen.

Niet veel later mochten de Drachtster spuitgasten naar het Stuurboord. Daar stond een boot op een trailer in brand. Zij hebben de smeulende resten geblust.

Verder waren er nog een paar brandjes waar de brandweer alleen even gekeken heeft. Op Oudejaarsavond was het nog wel raak, toen woedde er brand in een carport in Drachten.

