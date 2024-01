Dirk doet 2024 flips voor stichting ALS

wo 20 december 2023, 12.25 uur

DOKKUM - Op het moment dat het goede doel voor Serious Request 2023 bekend werd gemaakt, wist Dirk Monsma meteen dat hij in actie wou komen. Het opgehaalde geld gaat namelijk naar stichting ALS. Zij zamelen geld in voor onderzoek tegen de ziekte die het leven nam van zijn neef Hendrik.

Op Tweede Kerstdag 2021 overleed Hendrik aan de gevolgen van ALS. Dirk is eigenaar van SportStudio in Dokkum en in de Coronaperiode kwam Hendrik hem een grote trekkerband brengen. Zodat er buiten gesport kon worden toen de deuren van zijn sportschool gesloten moesten blijven. Ter nagedachtenis aan Hendrik besloot Dirk 2024 tire flips te doen, een grote trekkerband flippen.

Hendrik en Dirk groeiden samen op in de Hoedemakerspolder in Dokkum. Hendrik groeide uit tot een boom van een kerel. Tot hij ALS kreeg. Zijn omgeving vond het verschrikkelijk om te zien hoe zo’n grote krachtige man uiteindelijk afgebroken werd door deze slopende ziekte.

Zware klus

Ondanks dat Dirk het er makkelijk laat uit zien valt dit toch flink tegen. Het is weliswaar geen hele trekkerband, maar de gewichten op het apparaat maken het wel hetzelfde gewicht, zo’n 83 kilo. Drie dames die net klaar waren met sporten hadden het ook geprobeerd, maar slecht één van hen lukte het om de band een keer te flippen. Laat staan dit meer dan 2000 keer te doen!

Voor op schema

Onder toeziend oog van zijn tante, de moeder van Hendrik, deed Dirk woensdagmorgen weer zijn dagelijkse flips. Iedere dag probeert hij zo’n 350 flips te doen. "Eigenlijk loop ik al voor op schema. Meestal doe ik in de ochtend zo’n 250 flips zodat ik kan kiezen of ik de middag of de avond vrij wil hebben. Ik doe de flips in setjes van 50, om daarna weer even bij te komen."

Doneren

Achter Dirk staat een groot scherm waar op wordt bijgehouden hoeveel hij er al heeft gedaan en hoeveel er nog moeten. Daarnaast staat er een QR code op zodat mensen kunnen doneren. Voor de mensen die het niet via een QR code willen of kunnen doen staat er in de kantine ook een bak waar geld in gestopt kan worden. Zo kan iedereen op zijn of haar manier doneren. En dat is al in grote getale gedaan. "Al voor dat ik één flip had gedaan was het streefbedrag van €2500 al bereikt", aldus Dirk.

Actiedag

Zaterdag zijn er de hele dag in SportStudio in Dokkum acties en challenges. "Er zijn dan onder andere spinnings en dans marathons. En ik hoop dan natuurlijk klaar te zijn met mijn flips. De hele dag kan er dan nog gedoneerd worden om hopelijk tot meer dan €7000 te komen! Iedereen is welkom."

Ook doneren? Dat kan via: https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/dirk-flipt-em-helemaal-voor-stichting-als

