Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt

za 16 december 2023, 0.25 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een informatieboekje samengesteld met ‘Regelingen & Voorzieningen voor werkgevers’. Afgelopen week overhandigde wethouder Caroline de Pee het eerste exemplaar van het informatieboekje aan ondernemer Heinze de Boer van infrabedrijf H.B. de Boer Burgum in Sumar.

"We vinden het als gemeente erg belangrijk dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden krijgen om weer actief te worden op de arbeidsmarkt", zo vertelt wethouder De Pee. "Vanuit mijn portefeuilles sociale zaken en economische zaken komen die belangen bij elkaar. Echter er zijn veel verschillende regelingen voor meerdere doelgroepen. Voor ondernemers is het niet altijd duidelijk. Vandaar dat we het initiatief hebben genomen om de informatie overzichtelijk te bundelen".

Heinze de Boer herkent dit. "Elke dag maatschappelijke meerwaarde bieden, dat is ons primaire doel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen onderdeel van onze bedrijfsvoering, het is onze bedrijfsvoering. Dat doen we op vele manieren. Onder andere door het stimuleren van een gezonde levensstijl bij onze werknemers. Kansen bieden aan jonge mensen, stagiaires en herintreders. Maar ook door mensen met een handicap een kans te bieden. Het is dan goed te weten of er regelingen zijn en bij wie je je kan aanmelden".

In het informatieboekje vinden ondernemers informatie over verschillende regelingen en voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken wanneer zij een werknemer met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Daarnaast zijn er inkomensregelingen en voorzieningen opgenomen waar de werknemer misschien gebruik van kan maken. Ook zijn er allerlei contactgegevens opgenomen, waaronder het werkgeversteam van de gemeente. Het informatieboekje kunt u hier vinden www.t-diel.nl/arbeidsmarkt