Leerlingvervoerder Jobinder scoort een 8.0

wo 13 december 2023, 17.55 uur

DOKKUM - Elk jaar vraagt Jobinder bij alle gebruikers uit hoe men de dienstverlening heeft ervaren. Zo ook in 2023. Dit jaar scoorde de leerling vervoerder een 8.0. Vorig jaar was dat een 8.1.

Voor het WMO-vervoer scoorde Jobinder slechter dan vorig jaar en voor het leerlingenvervoer juist iets beter.

Ondanks het feit dat er sprake is van een lichte daling in de waardering door de gebruikers van het WMO-vervoer is het bestuur van Jobinder meer dan tevreden met dit resultaat. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig voldoende chauffeurs te vinden. Hierdoor wordt het moeilijker de stiptheid te handhaven op het gewenste niveau. De zoektocht naar gekwalificeerde chauffeurs wordt door alle bij Jobinder aangesloten vervoerders ook in 2024 voortgezet.

Voor het leerling vervoer is er sprake van een lichte stijging in de waardering. Ook hiervoor geldt dat dit bestuur en personeel van Jobinder verraste. Ook in het leerling vervoer betreft wordt het door de krapte op de arbeidsmarkt lastiger om aan alle wensen te kunnen blijven voldoen. Er zal dus ook in de toekomst hard aan getrokken moeten worden om deze goede rapportcijfers vast te houden.

Voor het WMO-vervoer blijft het zoeken naar goede manieren om de reizigers van tijdige informatie te voorzien. Voor het leerling vervoer ligt er een uitdaging als het gaat om de invulling van afwijkende verzoeken. En bij het nog meer onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die de techniek biedt in de vorm van een app op de telefoon, waarmee precies gevolgd kan worden waar de taxi met de leerling zich bevindt.