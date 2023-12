Roemeense autodief gepakt op snelweg A7

wo 13 december 2023, 10.06 uur

BEETSTERZWAAG - De politie heef dinsdag een Roemeense autodief van de weg gehaald bij Beetsterzwaag. De Roemeen kwam omstreeks 14.00 uur in het vizier van de agenten. De man werd staande gehouden langs de snelweg A7.

Uit onderzoek werd duidelijk dat de man in een gestolen Belgische auto reed. Tevens had hij nog 115 dagen cel openstaan. De man is door de politie ingesloten en de auto is in beslag genomen.