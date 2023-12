Oplichter huurt boottrailer maar brengt 'm niet terug

di 12 december 2023, 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige inwoner van Meppel is dinsdag wegens oplichting door de Leeuwarder politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De man had in Akkrum een boottrailer gehuurd en vervolgens niet teruggebracht.

Valse naam

De politierechter bepaalde dat de Meppeler een deel van de schade moet vergoeden aan de eigenaar van de boottrailer. In totaal gaat het om iets meer dan 1100 euro, onder meer voor het eigen risico van de verzekering en gederfde inkomsten. De man heeft onder een valse naam en met een vervalst id-bewijs de boottrailer in september 2021 gehuurd.

Beelden via social media verspreid

De afspraak was dat hij de trailer 's avonds terug zou brengen, maar dat gebeurde niet. De trailer werd 2,5 maand later teruggevonden in Arnhem. Beelden van de oplichter werden via social media verspreid. Zo kwam men de verdachte op het spoor. De eigenaar had het kenteken van de auto van de man genoteerd.

Auto met trekhaak

Het kenteken stond op naam van de verdachte maar bleek nog dezelfde avond te zijn overgeschreven naar iemand anders. Bij de politie verklaarde de Meppeler dat hij alleen maar had gereden.

Omdat zijn auto een trekhaak had, had iemand hem gevraagd om de trailer op te halen. Hij noemde een naam, maar over die persoon kon de politie geen enkele informatie vinden. De verdachte was bovendien door een medewerker van het bedrijf herkend als degene die de trailer had gehuurd.

Artikel 12-procedure

De zaak was in eerste instantie door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd. Door het aanspannen van een zogeheten artikel 12-procedure bij het gerechtshof zorgde de eigenaar van de trailer ervoor dat het OM alsnog de opdracht kreeg om de zaak toch aan een rechter voor te leggen. Omdat de zaak meer dan twee jaar oud was, hield de rechter het bij een voorwaardelijke straf.