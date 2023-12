Plannen voor bouw van twee woontorens in Spoarpark

di 12 december 2023, 9.45 uur

FEANWâLDEN - In de gemeente Dantumadiel is iedereen verrast over de komst van twee appartementencomplexen in het Spoarpark in Feanwâlden. De dorpsbewoners kregen afgelopen week een brief van projectontwikkelaar Montagne waarin ze werden geïnformeerd door over de plannen.

Er wordt woensdag 13 december een informatie-avond gehouden in zalencentrum De Mienskip in het dorp. De bouw omhelst twee woontorens van vier verdiepingen hoog.

Niemand ingelicht

Sijtze Wijbenga (CDA) stelde maandagavond vragen over de kwestie. De gemeenteraad was namelijk helemaal niet op de hoogte gesteld over de woningbouw in Feanwâlden. Hij is verrast dat hij, en ook andere raadsleden, door omwonenden ingelicht werd.

Op geen enkele wijze werd de raad geïnformeerd terwijl het college van B&W wel overweegt om een grondruil te doen met de projectontwikkelaar. Dit werd volgens het CDA tot op heden onder de pet gehouden door het gemeentebestuur.

Nog geen handtekening

​Wethouder Gerben Wiersma gaf aan dat er helemaal nog niet een besluit is gemaakt over de grondruil: "Wy ha op 17 oktober útsprutsen dat wy ree binne om mei te wurkjen oan in grûnruil. Dat moat allegear noch plakfine en it wurdt pas publiseart at de hântekening op papier stiet." Wiersma laat weten dat de projectontwikkelaar juist draagvlak wil vanuit het dorp en daarom is de informatieavond georganiseerd.

