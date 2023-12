Brandweer in actie voor keukenbrandje in Burgum

zo 10 december 2023, 13.36 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest zondag uitrukken voor een vergeten pannetje op het vuur. De brandweer werd om 13.06 uur opgeroepen voor de brand.

Een bewoonster van het Ielân aan de Prins Willem-Alexanderstraat in Burgum had aardappelen op het vuur staan en was dat vergeten. De politie en brandweer kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Met een ventilator is het appartement vervolgens gelucht.