Kerstconcert Janneke Warringa in Rottevalle

do 07 december 2023 10.54 uur

ROTTEVALLE - Op vrijdagavond 15 december is er in het prachtige Multi Functioneel Centrum van Rottevalle een bijzondere kerstvoorstelling. Janneke Warringa zingt in het Friestalige theaterprogramma Ubuntu over verbinding en dialoog; over verdraagzaamheid en respect.

Een toepasselijk thema in deze kersttijd waarin we vooral berichten horen over oorlog en we steeds verder uit elkaar lijken te groeien.

Ubuntu is een levensmotto binnen de Zuid-Afrikaanse cultuur, onder andere uitgedragen door Nelson Mandela en Desmond Tutu. Het betekent vrij vertaald: \'ik ben, omdat wij zijn’. Met andere woorden: we hebben elkáár nodig in ons bestaan. Laten we daarom milder met elkaar omgaan.

Net als haar vorige programma Ferlet, staat Ubuntu voor een onvergetelijk concert, waar muziek en dit boeiende thema samenkomen. Mooie en toepasselijke liedjes, zowel van Nederlandse bodem als internationale stukken, zijn speciaal vertaald in het Fries. Je kunt hierbij denken aan repertoire van Frank Boeijen, Stef Bos, Art Garfunkel en Jacques Brel. De verbindende teksten zijn speciaal voor deze voorstelling geschreven door Jan Terlouw en Annette Nobuntu Mul.

Ubuntu wordt uitgevoerd door Janneke Warringa (zang), Peter van der Zwaag (piano), Elske Fekkes (zang) en Andrea Meijer (cello). Muzikanten die ondermeer hebben samengewerkt met Willeke Alberti, Liesbeth List en Gerrit Breteler. Deze voorstelling is vrijwel overal uitverkocht dus pak deze kans om deze prachtige voorstelling te kunnen zien.

Info

Het concert vindt plaats in Mfc It Werflan te Rottevalle op vrijdag 15 december 2023 om 20:00 uur, de deuren zijn open om 19:15 uur. De entree is slechts €15,00 inclusief een kopje koffie of thee. De ruimte is beperkt dus reserveren wordt aangeraden. Dit kan via de telefoon op nummer 06-52068621 of per mail naar kkrottevalle@gmail.com