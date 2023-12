Groeiend protest tegen biovergisters bij Sonac

za 02 december 2023 11.38 uur

BURGUM - Een aantal protestborden is vrijdagnacht geplaatst op de rotonde bij het gemeentehuis in Burgum. De boodschap is duidelijk: 'geen biovergisters in Sumar'.

Sonac aan de Damsingel in Sumar heeft plannen om drie biovergisters met een hoogte van 24 meter te bouwen op de plek waar nu nog veel bomen staan, tussen de huidige fabriek en de doorgaande weg. Het plan omhelst een compleet nieuwe fabriek met meerdere gebouwen tussen 9 en 16 meter hoog.

In het plan staat beschreven dat er niet alleen slachtafval wordt verwerkt. Sonac wil ook swill (organische afval) met vrachtwagens aanvoeren en verwerken in de nieuw te bouwen biovergisters. Ook zou mest verwerkt kunnen worden. Het gehele project wordt gepresenteerd als 'groengasinstallatie'.

Onder omwonenden leven veel zorgen. De 'stinkfabriek' veroorzaakt de laatste tijd al meer overlast en met de komst van de biovergisters wordt de stank niet minder. Direct omwonenden ervaren hoofdpijn als de stank doordringt in hun huizen.

Op donderdag 7 december is het voor mensen mogelijk om in te spreken tijdens het Iepen Poadium op het gemeentehuis in Burgum. De gemeenteraad zal een week later een besluit nemen. De provincie vraagt de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van de biovergisters.

