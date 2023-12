Meerdere auto's botsen op elkaar op klaverblad Drachten

do 30 november 2023, 19.40 uur

DRACHTEN - Meerder automobilisten kwamen donderdag in de avondspits met elkaar in botsing op het klaverblad bij Drachten A7. Het ongeval vond plaats op de rijbaan van de N31 richting Leeuwarden.

Twee bergers moesten ter plaatse komen om in elk geval vier auto's af te voeren. Als gevolg van de aanrijding ontstond er op meerdere plekken file.

De politie leidde het verkeer enige tijd om via de A7. Het verkeer dat vanaf Oosterwolde kwam, moest de N31 verlaten via de A7 richting Groningen. Daardoor werd het op de A7 tussen Drachten en Frieschepalen ook enorm druk in de spits.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Het was bij Drachten deze avond niet echt glad. Dat was op de haak van Leeuwarden wel anders. Daar was het spekglad en vonden aanrijdingen plaats.

Een getuige liet weten dat het een ijsbaan was waarbij het verkeer langzamer dan 30 km/u reed.