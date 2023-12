Zorgen over verkeersdrukte sportvelden Drachten

wo 29 november 2023, 11.08 uur

DRACHTEN - De toekomstige verkeersdrukte rondom de sportvelden bij de kruising Sportlaan- Eikesingel in Drachten baart de betrokken verenigingen grote zorgen. Ze voorzien een toename van het aantal ongevallen zodra het nieuwe zwembad De Welle in gebruik is genomen.

De extra toestroom van 340.000 zwemmers - "dat is bijna duizend per dag" - leidt onherroepelijk tot problemen. De sportclubs plaatsen vraagtekens bij de verkeersplannen en -tellingen, die de gemeente Smallingerland op dit moment heeft. Wethouder Maria le Roy zegde dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Plein toe opnieuw in de materie te duiken.

Voorzitter Jan Dijksman van hockeyvereniging Graspiepers sprak tijdens de bijeenkomst op het gemeentehuis in Drachten zijn grote zorgen uit. Ook de andere verenigingen, die van de sportvelden gebruikmaken, zoals die voor tennis, padel, korfbal en atletiek, pleiten voor betere maatregelen, liet de korfbalvoorzitter weten.

De clubs met in totaal dertienhonderd leden willen al langer graag een extra aansluiting vanaf het zwembad naar de Zuiderhogeweg. De automobilisten onder de 400.000 zwemmers hoeven dan niet over de Sportlaan.

Dijksman wees de raadsleden en de verantwoordelijke wethouders op de ernst van de situatie. "Het wordt straks veel drukker. Ondanks de verkeersmaatregelen wordt het ook onveilig en daar maken we ons zorgen over."

Meepraten Sportclubs en gemeente hadden eerder ook wel overleg over de te verwachten verkeersdrukte. Problemen in het verleden werden altijd direct opgelost, maar Dijksman trekt nu opnieuw aan de bel bij een voorstel om het bestemmingsplan Sportlaan- Eikesingel te wijzigen.

Wethouder Robin Hartogh Heys vertelde dat met een raadsbesluit daarover de precieze verkeersmaatregelen niet worden vastgesteld. Daar gaan ambtenaren nog mee aan de slag en pas in dat stadium worden ook alle betrokken partijen uitgenodigd om mee te praten.

Volgens wethouder Maria le Roy zijn de plannen goed doorgerekend en is dat gedaan door deskundigen op het gebied van verkeer. De verkeerstellingen, die rekening houden met de toekomstige drukte, geven op dit moment geen aanleiding om een extra ontsluiting vanaf het zwembad naar de Zuiderhogeweg te realiseren, vertelde de wethouder. Ze wil nog wel extra kritisch kijken naar het bevoorradingsverkeer voor onder andere de sportkantines.

Hockeyvoorzitter Dijksman wees er op dat met name vrachtwagens op een versmalde weg en rotonde voor gevaarlijke situaties voor met name de vele jeugdleden op de fiets kunnen zorgen.