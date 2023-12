Man (23) met getrokken wapen uit auto gepraat

di 28 november 2023, 18.33 uur

BEETSTERZWAAG - Een 23-jarige automobilist is dinsdagmiddag met getrokken wapens door de politie uit zijn auto gepraat. De politie spreekt van een BtGV procedure. Bij deze procedure wordt een persoon benaderd met een gericht en geladen vuurwapen.

De politie was de bestuurder gaan achtervolgen nadat er eerder op de middag een verkeersconflict was geweest op de A7 bij Niebert. Daarbij zou mogelijk gedreigd zijn met een wapen.

De politie werd gebeld en agenten kwamen gelijk in actie. Nabij de afslag Beetsterzwaag werd de bestuurder aan de kant gezet. Nadat de bestuurder uit de auto was 'gepraat', werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De 23-jarige man uit Dordrecht werd op het bureau verhoord. De politie laat weten dat de zaak in onderzoek is. Op dit moment is nog niets bekend. Er wordt onderzocht of er sprake was van dreigen met een wapen en wat de aanleiding van het verkeersconflict is geweest.