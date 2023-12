70 kweekduiven gestolen in Harkema

za 25 november 2023 15.55 uur

HARKEMA - Zo'n 70 kweekduiven zijn vrijdagnacht gestolen bij de familie Elzinga aan de Nijewei in Harkema. De diefstal werd gepleegd tussen 1.00 uur 's nachts en 7.00 uur 's ochtends.

"Voor ons is het nog steeds niet te bevatten en zijn er ook kapot van. Jaren alles er aan gedaan en voor gelaten om de top te bereiken binnen de duivensport is nu in 1 klap weg!" zo laat duivenkweker Jouke Elzinga weten op Facebook. De familie staat internationaal bekend om hun duiven.

Getuigen gezocht

"Wij horen graag of er mensen zijn in omgeving Harkema die iets verdacht hebben gezien, eventueel camerabeelden of iets dergelijks van afgelopen nacht of misschien er voor."

Er is aangifte gedaan bij de politie en de diefstal is in onderzoek.