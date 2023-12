Blikseminslag in molen onder Holwert

vr 24 november 2023 18.28 uur

HOLWERT - Een poldermolen uit 1855 aan de Miedwei onder Holwert is vrijdag in brand gevlogen door een blikseminslag.

De brandweer werd om 18.13 uur voor het eerst gealarmeerd voor de brand. De kap van de molen was in brand gevlogen na de blikseminslag. Het gaat om de karakteristieke Miedemûne.

Er is door de brandweer vrij snel opgeschaald naar 'middel brand' zodat er meerdere brandweerploegen naar de brand komen om te helpen met blussen. De ploegen uit Ternaard en Ferwert zijn aanwezig om te blussen.

Ook de hoogwerker van Dokkum kwam uit voorzorg ter plaatse maar is nog niet ingezet. Er raakte bij de brand niemand gewond omdat er geen personen in de molen aanwezig waren bij het uitbreken van de brand.

Omstreeks 19.30 uur liet de brandweer weten dat ze nog steeds aan het blussen waren. De weersomstandigheden en het riet van de molen bemoeilijk(t)en de bluswerkzaamheden.

In Holwert werd even voor 21.00 uur het sein \'brand meester’ gegeven. Alleen de nok van de molen is beschadigd geraakt. “De rest van de molen hebben we kunnen behouden.” aldus de brandweer.

