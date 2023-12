TÃ³ch verse oliebollen voor de inwoners van FeanwÃ¢lden

Tóch verse oliebollen voor de inwoners van Feanwâlden

ma 20 november 2023 17.25 uur

FEANWâLDEN - Dankzij een spontaan burgerinitiatief kunnen de inwoners van Feanwâlden op oudejaarsdag tóch verse bollen eten van hun vaste oliebollenkraam.

Zoals inmiddels bekend, verstrekt de gemeente Dantumadiel aan de familie Kooistra geen vergunning om zondag 31 december oliebollen te verkopen op hun vertrouwde plek aan de Koemarkt.

Een groep burgers, die teleurgesteld is in dit gemeentelijke besluit, heeft met de familie Kooistra meerdere alternatieve locaties bezocht in de directe omgeving van Feanwâlden. De keus is gevallen op een standplaats, slechts 1 autominuut buiten de gemeentegrens van Dantumadiel.

Het gaat om het parkeerterrein van AutoKoop aan de Woudweg 6 in Quatrebras. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft laten weten dat oliebollenverkoop op deze plek vergunningstechnisch geen problemen oplevert.

De locatie is goed bereikbaar en beschikt over meer dan voldoende parkeermogelijkheden. De initiatiefgroep heeft, behalve hulp bij het vinden van een geschikte plek, ook geld bijeengebracht voor een advertentie in het decembernummer van Doarpskompas, de lokale dorpskrant van Feanwâlden.

