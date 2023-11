Gemeentebelangen en Sociaal Links stemmen voor 'oliebollenverbod'

wo 15 november 2023 23.25 uur

DAMWâLD - Op Oudejaarsdag mogen er definitief geen oliebollen worden verkocht in de gemeente Dantumadiel. Gemeentebelangen en Sociaal Links stemden - net als de ChristenUnie en SGP - tegen een motie om het alsnog te gaan gedogen.

De motie was ingediend door Joran Jager van BVNL en daarin werd verzocht om eenmalig de verkoop van oliebollen in een kraam in de middag te gaan gedogen. De motie haalde het woensdagavond in de raadsvergadering niet.

Bij het vormen van het coalitie-akkoord tussen de ChristenUnie, Gemeentebelangen, Sociaal Links en SGP was er in 2022 nooit bij stilgestaan dat de laatste dag van het jaar wel eens op een zondag zou kunnen vallen.

Nadat duidelijk werd dat er meerdere marktkramen oliebollen wilden verkopen, moest er een besluit genomen worden. De christelijke partijen besloten dat de zondagsrust ook op Oudejaarsdag in stand gehouden moest worden. Gemeentebelangen en Sociaal Links gingen daarmee akkoord.

Het CDA, FNP en BVNL stemden voor de motie maar deze haalde daardoor niet de meerheid van stemmen.

Inwoners van de gemeente Dantumadiel die verse oliebollen willen eten op de laatste dag van het jaar moeten nu afreizen naar de buurgemeenten waar de verkoop wel gewoon mogelijk is. De 31-jarige Gerard Mollema verwacht al veel klanten uit Dantumadiel. Als gevolg van het gemeentelijk beleid moet hij met zijn oliebollenkraam uitwijken.

Omdat de gemeente Noardeast-Fryslân niet moeilijk doet, staat hij voor de jaarwisseling in Kollum. Veel klanten uit Dantumadiel hebben hem al toegezegd dat ze langs zullen komen.

