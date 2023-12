Aankomst Sinterklaas in Kollum

za 18 november 2023 16.49 uur

KOLLUM - Sinterklaas is ook dit jaar weer in Kollum aangekomen. Zaterdagmiddag kwam hij samen met zijn pieten aan op de Ooster- en Westerdiepswal in het centrum van Kollum. Ondanks de regen stonden er veel kinderen te wachten op Sinterklaas.

Trea en Baukje van het Sinterklaas Comité spraken de kinderen toe waarna er sinterklaasliederen werden gezongen in afwachting van Sinterklaas. Op een gegeven moment ging te telefoon van Trea. De hoofdpiet belde dat Sinterklaas en zijn pieten op het het sportpark Baensein waren aangekomen, omdat het thema sport en spel was. Trea heeft gezegd dat ze naar de Ooster- en Westerdiepswal komen omdat het daar druk was met kinderen en er werd gewacht. Enkele ogenblikken later arriveerde Sinterklaas en zijn Pieten toch op de goede locatie.

Baukje en Trea heetten Sinterklaas en z’n zwarte Pieten welkom in Kollum. Daarna was de rondtocht door het centrum van Kollum. Er waren allerlei leuke activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers van sportverenigingen Wardy, VV Kollum, Balanza en Invicta. Het thema was "sport & spel". Brassband Wilhelmina zorgde voor de muzikale omlijsting deze middag.

De kinderen kregen een stempelkaart, bij alle activiteiten kregen ze een stempel, met een volle kaart konden ze een cadeau bij de oude Rabobank ophalen.

