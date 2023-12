Zonnepark Essity officieel geopend door burgemeester

vr 17 november 2023 18.29 uur

SUMAR - Burgemeester Jeroen Gebben opende vrijdag op officiële wijze het zonnepark bij de papierfabriek Essity Operations B.V. in Sumar. De opening vond plaats op de Dag van de Ondernemer. Een initiatief van MKB-Nederland.

Het zonnepark bestaat uit 5.000 panelen. Bij de opening waren ook aanwezig wethouder Caroline de Pee en sitemanager Jan Wiebe Zandberg. "Het college van Tytsjerksteradiel is zeer ingenomen met het duurzame initiatief van Essity", zo vertelt burgemeester Gebben.

"Er ligt voor de industrie een grote opgave om te verduurzamen. Met het zonnepark, dat een vermogen heeft van ruim 2 megawatt, wordt er door Essity weer een belangrijke stap gezet in de duurzame ambities van het bedrijf".

Verlagen CO2-footprint

Met het zonnepark kan Essity een aanzienlijk deel van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken en daarmee de CO2-footprint verlagen. Toch zijn er ook zorgen vertelt Jan Wiebe Zandberg, de Site Manager van Essity Operations Suameer. "Het elektriciteitsnet zit op het industrieterrein volledig op slot. Dat geldt voor de afname van elektriciteit, maar ook voor de terug levering van elektriciteit. We kunnen niet terug leveren op het net en daardoor gaat een deel van de opgewekte capaciteit verloren. Dat is vanzelfsprekend zonde".

Collectief zoeken

Zandberg is daarom ingenomen met het initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel en de Industriële Club Tytsjerksteradiel om met de ondernemers op het bedrijventerrein in Sumar collectief op zoek te gaan naar oplossingen voor de energiebeperkingen. Onlangs is een eerste ondernemersbijeenkomst geweest met deskundigen op het gebied van energie.

"Een kleine regiegroep uit ons midden begint met een inventarisatie", aldus Zandberg. "Deze inventarisatie moet inzicht geven in het energiegebruik, de beschikbare capaciteit en de toekomstplannen. Ook kan het richting geven aan mogelijke oplossingen voor de netcongestie op het industrieterrein. Ik heb er vertrouwen in dat we samen stappen kunnen zetten".

Essity

Bij Essity werken ongeveer 80 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken zogenaamde non-woven schoonmaak- en poetsdoeken. Het zijn doeken waar papiervezels in het productieproces zijn gehecht en daardoor niet loslaten bij gebruik. Onder de merknaam Tork worden deze producten verkocht in Europe, Amerika en Australië en gebruikt in de auto-industrie, horeca, schoonmaak en voedselverwerkende industrie.

Tijdens een rondgang op het bedrijf heeft het college kennis kunnen nemen van het productieproces, de verpakkingslijn en de opslag van grondstoffen en gereed product en het nieuwe zonnepark.