Drie jonge katjes gedumpt op Ameland

vr 17 november 2023 14.01 uur

HOLLUM - In de buurt van Hollum zijn vrijdagmorgen drie jonge katjes gevonden. De beestjes lagen half in het water en van de eigenaar was geen spoor te bekennen. Dierenambulance Ameland is nu op zoek naar meer informatie over het drietal.

Zo willen ze meer te weten komen over de moeder van de katjes, maar ook over degene(n) die de dieren aan hun lot heeft overgelaten. Daarnaast hoopt de dierenambulance snel een plekje te vinden voor deze huisdieren.