Automobilist belandt in sloot langs Wâldwei

do 16 november 2023 22.48 uur

OPEINDE - Een automobilist verloor donderdagavond de macht over het stuur en belandde met zijn voertuig in een sloot langs de Wâldwei (N31) bij Opeinde.

Het ongeval vond omstreeks 22.00 uur plaats. De politie, een ambulance en de brandweer werden opgeroepen. De bestuurder is behandeld door het ambulancepersoneel. Hij is later meegenomen in de ambulance.

De hulp van de brandweer bleek niet nodig. Door nog onbekende oorzaak kwam het voertuig eerst links in de berm terecht, om vervolgens rechts in de sloot tot stilstand te komen. Een berger heeft het voertuig uit de sloot gehaald en weggebracht.

