'Energiecoaches Smallingerland doen goed werk'

wo 15 november 2023 20.00 uur

DRACHTEN - Smallingerland is uitermate tevreden over de wijze waarop energiecoaches mensen helpen hun energiekosten terug te dringen. Op verzoek geven ze advies aan de inwoners.

Praktische maatregelen als het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie of brievenbusborstels worden door een tweede groep uitgevoerd. De energiecoaches gaan niet huis aan huis bij de mensen langs.

De stichting MOS Smallingerland en zorgorganisatie Carins kijken wie hulp nodig heeft en geven de namen door. "Mensen kunnen ook zelf vragen. We zijn als college ook voorstander van het nemen van eigen initiatief", vertelde wethouder Maria le Roy dinsdagavond tijdens het vragenuur naar aanleiding van een vraag van PvdA-raadslid Zahraa Al-Daraaj.

Ze vertelde dat in andere gemeenten vrijwilligers huis-aan-huis gaan en vroeg hoe het in Smallingerland was geregeld. Ze sprak haar complimenten uit over de inzet van de energiecoaches in de gemeente. "Zij doen heel goed werk."

Komende donderdag vindt met betrokken partijen een gesprek plaats over de werkwijze in Smallingerland. Wethouder Le Roy wil liever niet een huis-aan-huis-actie. "Mocht uit het overleg blijken dat het anders moet, dan bekijken we het opnieuw. Wat mij betreft zijn we met de huidige werkwijze op de goede weg."