Fietsendief heeft geen zin om te lopen

ma 13 november 2023 12.30 uur

LEEUWARDEN - De diefstal van een fiets lijkt een klein vergrijp, maar kan heel veel impact hebben, vooral als de eigenaar van het rijwiel minderjarig is. Een 30-jarige fietsendief uit Heerenveen had in november vorig jaar bij een basisschool in Drachten een fiets gestolen.

Geen zin om te lopen

De verdachte had geen zin om te lopen, vertelde hij bij de politie. Hij had daarom de fiets maar meegenomen. De jonge eigenaar was vergeten het rijwiel op slot te zetten. De moeder ging zelf op onderzoek uit en kwam er via via achter dat de fiets bij de woonvoorziening van Zienn stond. Het personeel van Zienn herkende de verdachte.

Camerabeelden

Op camerabeelden van de basisschool was de man ook te herkennen. De moeder had geen schadevergoeding ingediend, haar zoon had zijn fiets teruggekregen, maar ze had wel opgeschreven of de verdachte wel goed besefte wat hij had aangericht door de fiets om zomaar mee te nemen. Haar zoon is nog steeds bang dat zijn fiets weer gestolen zal worden.

Fietscomputer gestolen

Dat kwam de verdachte allemaal niet ter ore, hij verscheen niet op de zitting. De man had twee weken na de fietsendiefstal bij de Jumbo in Drachten een fietscomputer gestolen. Ook deze diefstal stond op beeld, te zien was dat de Heerenvener de computer van het stuur pakte en in zijn jaszak stopte.

Begeleid wonenproject

Hij bekende dat hij dat wel vaker deed. Hij bood de fietscomputers te koop aan op Marktplaats. De man heeft een strafblad van 21 pagina’s. Sinds een half jaar zit hij in een begeleid wonenproject. De officier van justitie zei dat hij "op de wip" zit, maar besloot om toch nog maar eens een werkstraf te eisen.

Stok achter de deur

Bij een verblijf in de gevangenis zou de woonplek van de man in gevaar kunnen komen. Dat wou de officier voorkomen, zij eiste een werkstraf van 80 uur. De rechter deed het iets anders: de Heerenvener kreeg een werkstraf van 40 uur, plus, als stok achter de deur, een voorwaardelijke celstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar.