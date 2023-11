Oliebollengate: zo gaan de raadsleden stemmen

zo 12 november 2023 11.08 uur

DAMWâLD - In de gemeente Dantumadiel speelt al wekenlang de inmiddels landelijk bekende 'oliebollengate'. Speel nu het oliebollenspel om te ontdekken welke keuze welk raadslid zal nemen.

De oppositie partijen in de gemeenteraad hebben een voorstel om de oliebollenverkoop op oudjaarsdag te gaan gedogen. In de komende week zal er tijdens een raadsvergadering gestemd worden. Dan wordt definitief duidelijk of er op de laatste dag van het jaar oliebollen mogen worden verkocht in Dantumadiel (of niet).

Klik hier om het spel te spelen

(het spel werkt alleen perfect op de telefoon)