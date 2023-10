Grote brand in dorpshuis De Suderfinne in SuwÃ¢ld

Grote brand in dorpshuis De Suderfinne in Suwâld

di 17 oktober 2023 09.48 uur

SUWâLD - Een grote brand brak dinsdagochtend uit in dorpshuis De Suderfinne aan de Kerkbuurt in Suwâld. Om 9.27 uur werd de brand gemeld. Het gehele pand kan als verloren worden beschouwd.

Hoewel meteen duidelijk was dat er sprake was van een grote brand, ontwikkelde de brand zich gestaag. Het duurde twee uren voordat de vlammen uit het dak slagen.

Nog voordat de eerste manschappen van de Burgumer brandweer op de kazerne waren, werd er 'middel brand' gegeven, even later 'grote brand'. Dit betekende onder andere dat ook de brandweer van Gytsjerk en de hoogwerker van Leeuwarden werden gealarmeerd.

Aan het einde van de ochtend sloegen de vlammen daadwerkelijk uit het dak en waren de rookwolken van de brand in de wijde omgeving te zien.

De brandweer was aanvankelijk nog begonnen met een 'binnenaanval' om op deze manier het vuur te kunnen doven. De brand zou zijn ontstaan op de eerste verdieping / zolder van het dorpshuis. Daar bevond zich jeugdsoos It Pypke.

Op een zeker moment werd het te gevaarlijk en werd er besloten om vanaf. buiten te blussen. "We wachten totdat de brand uitslaand wordt", zo liet de brandweer om 11.15 uur weten. Even voor 12.00 uur meldde de brandweer dat de rookgassen veranderen van kleur en dat duidde op het feit dat het vuur uitslaand werd.

Aan het begin van de middag stortten delen van het dak in. Door met een sterke straal te blussen, was het mogelijk om dichterbij de brandhaard te blussen. Burgemeester Jeroen Gebben is in de ochtend langs gekomen om zich te laten informeren over de situatie.

