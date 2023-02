Poollicht op veel plekken in noord Nederland gezien

ma 27 februari 2023 02.45 uur

PEAZENS - In het noorden van Nederland was zondagavond op veel plekken het noorderlicht te zien. Zelfs met het blote oog was er een lichte gloed aan de horizon te herkennen. Maar met een camera zag je het pas echt!

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis of poollicht genoemd, was niet alleen in het noorden te zien. Zelfs in Noord-Brabant kon het worden gefotografeerd. Naast de groene baan was ook rode baan goed zichtbaar op de gemaakte foto's.

Geladen deeltjes

Dit natuurverschijnsel ontstaat door zonnestormen. Geladen deeltjes komen dan de dampkring van de aarde binnen. Wil je meer weten over het noorderlicht en waarom je het in Nederland eigenlijk niet echt kunt zien? Lees dan dit artikel die we eerder plaatsten.

Maandagavond weer kans

Ook maandagavond is er nog kans dat je deze kleurrijke lichtshow nog kunt vastleggen met je camera. Zoek dan een donkere plek op, zonder veel lichtvervuiling, en richt je camera naar het noorden. En duimen dat het niet te bewolkt wordt.

De beelden die je hier ziet zijn gemaakt in de buurt van Peazens.

FOTONIEUWS